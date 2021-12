Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade

Polzeihubschrauber sucht Unfallstelle - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem möglichen Verkehrsunfall setzte die Polizei Coesfeld in der Nacht zum Montag einen Hubschrauber ein.

Kurz nach Mitternacht bat der Rettungsdienst die Polizei um Unterstützung bei der Behandlung eines 25-jährigen Lüdinghausers. Dieser hatte in Rahmen seiner Behandlung gegenüber dem behandelnden Notarzt angegeben, dass er zuvor mit einem Auto verunfallt sei. Zur Unfallstelle machte der Lüdinghauser keine Angaben. In seiner Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Zuvor hatte er einen Freund angerufen und sich an der Straße Alter Sportplatz in Seppenrade abholen lassen. Dem Freund gegenüber klagte der Lüdinghauser über Schmerzen, so dass dieser einen Rettungswagen rief.

Der Rettungswagen bracht den Lüdinghauser schließlich in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Da der Polizei keinerlei weitere Angaben zum Unfallhergang und zur Unfallörtlichkeit vorlagen, forderte die Leitstelle einen Hubschrauber zur Unterstützung bei der Suche nach der Unfallörtlichkeit an. Im Zeitraum von 2.45 bis 4 Uhr suchte der Hubschrauber in Lüdinghausen und Seppenrade nach der Unfallstelle. Die Suche verlief bislang erfolglos. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen blauen 5-er BMW handeln.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

