Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 25. April /26. April 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Sonntag, den 25. April 2021, 04.30 Uhr, bis Montag, 26. April 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zur Einleitung von insgesamt 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen, Ansammlungsverbote und in 16 Fällen um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. In Visbek wurden acht Personen im Alter von 19 bis 39 Jahren aus zwei verschiedenen Haushalten kontrolliert, die zusammen grillten. In Neuenkirchen-Vörden trafen sich acht Personen im Alter von 15 bis 42 Jahren aus zwei verschiedenen Haushalten in einer Wohnung. In Lohne trafen sich sieben Personen im Außenbereich eines Gastronomiebetriebes, wo sie Speisen und Getränke zu sich nahmen. Gegen die Gäste und den Betreiber wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell