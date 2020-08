Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schulwegunfall: 12-Jährige wird von Lkw erfasst

Stralsund (ots)

Heute Morgen (12.08.2020) ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Radfahrerin auf ihrem Weg zur Schule von einem Lastkraftwagen erfasst wurde. Das Mädchen erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes-Benz gegen 07:40 Uhr die Greifswalder Chaussee in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen nach rechts in die Bauhofstraße übersah der Mann offenbar die junge Schülerin auf ihrem Rad, die in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Sichtbarer Schaden konnte an keinem der beteiligten Fahrzeuge festgestellt werden. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

