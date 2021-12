Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße/Fußgängerin und Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (19.12.) gegen 17.50 Uhr befuhr ein 83-jähriger Dülmener mit seinem Auto die Lüdinghauser Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Bischof-Kaiser-Straße bog er nach links ab. Zur gleichen Zeit überquerten zwei Fußgänger die Bischof-Kaiser-Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 51-jährigen Dülmenerin sowie ihrem 51-jährigen Ehemann. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fußgänger. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell