POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/Seitenscheibe eingeschlagen - Handy gestohlen

Auf ein auf der Rückbank abgelegtes Handy hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.12.) in Lüdinghausen abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

