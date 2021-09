Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol mit dem Pkw unterwegs

Drolshagen (ots)

Zwei verdächtig langsam fahrende Fahrzeuge waren der Grund für eine Fahrzeugkontrolle am Mittwoch gegen 20.50 Uhr. Diese fuhren einen Feldweg hinauf in Richtung der Straße "Zum Knapp" in Drolshagen-Schürholz. Bei der Überprüfung beider Pkw-Fahrer (35 und 61 Jahre) stellte sich heraus, dass diese eindeutige Anzeichen auf den Konsum von Alkohol vorwiesen. Noch vor Ort führten die Einsatzkräfte mit den Fahrern Atemalkoholteste durch, die bei dem 35-Jährigen einen Wert von beinahe 1,6 Promille sowie bei dem 61-Jährigen einen Wert von mehr als 1 Promille aufzeigten. Beide Pkw-Fahrer begleiteten die Beamt:innen zur Polizeiwache, wo ihnen eine Blutprobe entnommen und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt wurde. Zudem schrieben die Polizist:innen eine entsprechende Anzeige und beschlagnahmten die Führerscheine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell