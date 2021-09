Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Absauganlage

Olpe (ots)

Durch einen technischen Defekt kam es am Dienstag gegen 16.10 Uhr in einem Industrieunternehmen zu einem Brand in einer Absauganlage. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann einen Stromschlag. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Kriminalpolizei erhielt Kenntnis und übernahm die polizeilichen Ermittlungen. Mitarbeiter des Dezernates für betrieblichen Arbeitsschutz aus Arnsberg trafen am Einsatzort ein. Sie stellten fest, dass entweder der Kontakt zu einer statisch aufgeladenen Abluftanlage oder Restströme innerhalb der Maschinenanlage einen Stromstoß erzeugten und dadurch der Feuerwehrmann verletzt wurde. Der Schaden des Brandes liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell