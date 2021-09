Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet

Wenden (ots)

Am Dienstag (7. September) haben unbekannte Täter zwischen 6 Uhr und 9.30 Uhr von einem Baustellengelände in der Eisenstraße in Wenden-Gerlingen verschiedene Werkzeuge entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Akku-Befestigungsgerät, vier Baustrahler und drei Kabeltrommeln im Wert von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

