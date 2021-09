Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schüler wird bei Unfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Im Schulzentrum wurde am Montag gegen 08.10 Uhr ein 15-jähriger Schüler leicht verletzt. Nach Angaben von Zeugen schwenkte der Anhänger eines Linienbusses beim Anfahren aus und traf den Geschädigten am Bein. Er stürzte anschließend zu Boden. Der Busfahrer, der zunächst weiter fuhr, konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Nach seinen Angaben habe er den Vorfall nicht bemerkt. Der verletzte Schüler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamt:innen schrieben eine Anzeige.

