Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger stürzt mit Motorrad

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (7. September) hat sich gegen 18.30 Uhr ein Alleinunfall eines 32-jährigen Motorradfahrers auf der K27 in Lennestadt ereignet. Dabei befuhr dieser mit seinem Krad die Straße in Richtung Würdinghausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er in einer Rechtskurve aufgrund der verunreinigten Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dadurch verletzte er sich. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

