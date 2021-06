Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Diez / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurde in Diez in der August-Horch-Straße ein PKW-Fahrer angehalten, bei dem während der Kontrolle Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt wurden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Weitere Folge werden ein 1-monatiges Fahrverbot und eine Geldbusse sein, die sich mit allen Kosten auf ca. 700.- belaufen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell