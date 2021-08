Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen, Lkrs. Rottweil) Turnhalle mutwillig beschädigt; Polizei bittet um Hinweise (04.-11.08.2021)

Rottweil, Hausen (ots)

Die Stadt Rottweil erstattete gegen bislang unbekannte Täterschaft Anzeige, weil die Außenfassade (Fassadenplatten eingedrückt) der Turnhalle der Gemeinde Hausen, in der Albblickstraße 3, in der Zeit zwischen dem 04.08.2021 und 11.08.2021, mutwillig beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen die in der oben benannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen machten mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell