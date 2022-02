Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autos streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (10.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht haben zwei Autofahrerinnen am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Rietheim und Pfaffenweiler. Eine 48-jährige Audi TT Fahrerin und eine 34-Jährige in einem Opel Astra begegneten sich auf der Kreisstraße, wobei es zu einer Berührung der beiden Autos mit einem Schaden in Höhe von insgesamt knapp 2.000 Euro kam. Beide Fahrerinnen bezichtigten sich gegenseitig, nicht äußerst rechts gefahren zu sein und so den Unfall verursacht zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell