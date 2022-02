Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Komplette Fahrzeugseite eine Mercedes beschädigt und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (10.02.2022)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Discounters zwischen Ludwigstaler Straße und der Carl-Benz-Straße hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens oder eines Sprinters am Donnerstagmorgen einen dort abgestellten Mercedes erheblich beschädigt. An der Beifahrerseite des CLS Mercedes entstand bei dem Unfall, der sich in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 07.30 Uhr ereignet haben dürfte, Sachschaden von weit über 10.000 Euro. Ohne sich weiter um den am Mercedes angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

