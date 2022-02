Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto angefahren und geflüchtet (08./10.02.22)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmittag einen auf den Parkplätzen am Thomas Blarer Haus geparkten grau-silbernen VW Golf angefahren und dabei an der vorderen Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell