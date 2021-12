Polizei Dortmund

POL-DO: PKW-Brände in Dortmund Dorstfeld verursachen hohe Sachschäden - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1356

Am Samstag (11.12.2021) ist es in den frühen Morgenstunden gleich zu mehreren Brandstiftungen an PKW in Dortmund-Dorstfeld gekommen. Es entstanden hohe Sachschäden. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 4:40 Uhr wurden Anwohner der Varusstraße durch Brandgeräusche geweckt. Sie entdeckten ein brennendes Carport und riefen sofort den Notruf. Ersten Ermittlungen zufolge parkten ein BMW und ein Skoda unter dem Carport. Die Fahrzeuge wurden offensichtlich in Brand gesteckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übertreten der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Die Fahrzeuge sowie das Carport wurden durch den Brand jedoch zerstört.

Eine Polizeistreife entdeckte kurz darauf unweit vom Tatort einen weiteren PKW-Brand in der Höfkerstraße. Sofort löschten Feuerwehrkräfte auch diesen Brand - es entstand hier leichter Sachschaden.

Die Sachschäden werden insgesamt auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen der Dortmunder Kriminalpolizei dauern an. Können Sie Angaben zur Tat machen? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kriminaldauerdienst unter: 02311327441.

