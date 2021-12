Polizei Dortmund

POL-DO: Mann ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei mitten am Tag

Dortmund (ots)

Mitten am Tag hat sich ein Autofahrer Freitagnachmittag (10.12.) ab der Schlossstraße in Dortmund eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert - er war ohne Führerschein unterwegs. Durch Ermittlungen spürten Polizisten den mutmaßlichen Tatverdächtigen in Castrop Rauxel auf.

Das hatte der 45-jährigen Dortmunder sicher anders vorgestellt. Gerade noch offenbar sorglos auf der Straße Im Odemsloh unterwegs, entdeckte er auf Höhe der Schlossstraße eine Polizeistreife im Rückspiegel. Der Dortmunder beschleunigte den Wagen, sodass die Beamten gegen 16 Uhr eine Verfolgungsfahrt einleiteten. Über die Straßen Bodelsschwingher Berg und Am Feldbrand floh der Autofahrer bis hin zur Westerfilder Straße, wo er aus dem Auto stieg und wegrannte.

Aufmerksame Zeugen konnten den Flüchtenden detailliert beschreiben, die Polizei setzte kurzfristig auch einen Polizeihubschrauber sowie Diensthunde ein. Am frühen Abend spürten Polizeibeamte den Dortmunder in Castrop-Rauxel auf. Er war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern war mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen.

Ein Arzt entnahm dem Tatverdächtigen eine Blutprobe, die Polizei ermittelt wegen der Verkehrsvergehen nun gegen den 45-Jährigen. Den Ford Mondeo des Mannes behielten die Beamten zur Vorbereitung der Einziehung ein. Hohe Geldstrafen folgen. Dass er führerscheinlos ist - dieser Zustand wird wohl noch länger andauern.

