POL-DO: In falscher Richtung auf der A 44 unterwegs - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 50-jähriger Autofahrer ist Samstagmorgen (11.12.) auf der A 44 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann starb noch am Unfallort - offenbar war er in falscher Richtung unterwegs gewesen.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann aus Holzwickede entgegengesetzt auf die B 1 in Fahrtrichtung Unna aufgefahren. Zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Aplerbeck und Holzwickede war der Autofahrer - laut Zeugenaussagen - weiter in falscher Richtung unterwegs. Kurz darauf prallte er nach ersten Erkenntnissen dann gegen 7 Uhr in einen Sattelzug, in dem gerade ein 29-Jähriger aus Polen auf der A 44 (kurz hinter dem Kreuz Dortmund-Unna) unterwegs war.

Durch einen offenbar frontalen Zusammenstoß verletzte der Autofahrer sich tödlich. Rettungskräfte betreuten den jungen Mann aus Polen vorsorglich - er blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Falschfahrt dauern an.

Es kam durch die umfangreiche Unfallaufnahme zwischenzeitlich zur Vollsperrung der A 44 an dieser Stelle.

