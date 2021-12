Polizei Dortmund

POL-DO: Opel brennt in voller Ausdehnung an der Spicherner Straße - Hinweisgeber gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1350

In der Nacht zu heute (10.12.) ist ein Opel eines Mietwagenanbieters an der Spicherner Straße in Dortmund offenbar in Brand gesetzt und damit schwer beschädigt worden. Auch einen weiteren Wagen sowie eine Gebäudewand zog das Feuer in Mitleidenschaft. Die Polizei sucht noch Hinweisgeber.

Gegen 3 Uhr brannte der Opel Corsa offenbar lichterloh - es schlugen laut ersten Ermittlungen rund 3 Meter hohe Flammen aus dem Fahrzeug. Der Brand dehnte sich auch auf einen VW Polo sowie ein angrenzendes Firmengebäude aus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 35.000 Euro. Die Dortmunder Kripo ermittelt und sucht noch Hinweisgeber. Wer hat in Tatortnähe zur Tatzeit Verdächtiges gesehen? Bitte melden Sie sich unter 0231- 132- 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell