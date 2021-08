Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde die Polizeiinspektion in Linz über einen häuslichen Streit in Bad Hönningen informiert. Vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Freund der Geschädigten von der Örtlichkeit entfernt. Während der Befragung der Frau erschien dieser wieder vor Ort, fuhr mit einem Pkw vor. Bei der Überprüfung des 41-jährigen Mannes stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss fest, außerdem war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Pkw. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell