Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hecke in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Buchenstraße in Nordhorn ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 19.50 Uhr eine Hecke in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte letzte Glutnester. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

