Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Radfahrer schwer verletzt

Uelsen (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Haller Straße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 71-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung der Straße Uelser Diek unterwegs. In Höhe der Kreuzung Hardinger Mühlenweg übersah er einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Radfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell