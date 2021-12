Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrgast an Haltestelle schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1355

Am Samstagabend (11.12.2021) kam es an einer Haltestelle der Stadtbahn in Dortmund-Wickede zu einer körperlichen Auseinandersetzung - ein 59-jähriger Dortmunder verletzte sich schwer. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge ist es um 19:50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Bockumsweg" (Wickeder Straße) zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei wartenden Fahrgästen gekommen. Der Streit eskalierte, als einer der beiden Fahrgäste den anderen (59-Jähriger aus Dortmund) unvermittelt in die Rippen trat. Dieser brach daraufhin zusammen. Obwohl der 59-Jährige bereits am Boden lag, trat der unbekannte Tatverdächtige auf ihn ein. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Ein 60-Jähriger aus Unna schritt geistesgegenwärtig ein und verhinderte weitere Tritte, die den 59-Jährigen treffen sollten. Während die Zeugen Erste-Hilfe leisteten, entkam der Tatverdächtige in Richtung Bockumweg.

Der Tatverdächtige habe - laut Zeugenangaben - mit slawischem Akzent gesprochen Mit dem 59-Jährige hatte er vor dem Angriff polnisch gesprochen. Der tatverdächtige Mann ist ca. 30-35 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einer roten Wollmütze, einem schwarz-weiße Schal und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Jacke soll bei der Auseinandersetzung zerrissen worden sein. Ein Rettungswagen fuhr den schwer verletzten 59-jährigen Dortmunder in ein Krankenhaus.

Ein unbekannter Zeuge soll den Erst-Helfern gegenüber angegeben haben, dass der Tatverdächtige auf den Namen "Niko" höre. Die Polizei sucht nun u.a. diesen Zeugen. Können Sie Hinweise zum Tatverdächtigen machen? Haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei unserem Kriminaldauerdienst unter 02311327441.

