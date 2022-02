Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht (10.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Eine junge Frau mit einem beigen SUV stieß beim Ausparken gegen ein geparktes Auto und verursachte erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach die Fahrerin an. Diese stieg aus und begutachtete den Schaden, während eine Mitfahrerin in ihrem SUV sitzen blieb. Danach stieg die Unfallverursacherin wieder in ihr Auto und fuhr davon, ohne auf den Besitzer des angefahrenen Autos zu warten oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei fordert die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrerin auf, sich zu melden. Weitere Zeugen des Vorfalls können ihre Beobachtungen ebenfalls der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, mitteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell