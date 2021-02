Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schubverband auseinandergebrochen

Speyer (ots)

Bei einem in Höhe Speyer talfahrenden Schubverband riss der Leichter aus bisher ungeklärter Ursache ab, woraufhin der Verband auseinanderbrach. Der Leichter blieb auf der rechtsrheinischen Seite liegen, das Motorschiff wurde in den Ölhafen Speyer verbracht. Nach mehreren Versuchen konnte auch der Leichter freigeschleppt werden. Dieser wurde ebenfalls in den Hafen Speyer verbracht. Beladen war der Verband mit 5334 Tonnen Splitt. Die Abladetiefe des Verbands wurde eingehalten. Einen Zusammenstoß mit der in Nähe befindlichen Speyerer Brücke fand nicht statt. Auch wurde glücklicher Weise niemand an Bord verletzt. Während der Bergung musste die Schifffahrt für die Dauer von viereinhalb Stunden gesperrt werden. Ein Güterschiff und ein Sportboot missachteten die Sperrung. Beide Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

