Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Am Bürgerpark/ Wände der Mariengrundschule beschmiert

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Gebäudewände des Toilettenhäuschens an der Mariengrundschule in Senden mit Graffiti beschmiert. Aufgefallen ist das am Samstag (08.01.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

