Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Außenspiegel kollidieren

Coesfeld (ots)

Im Begegnungsverkehr kam es am Montag (10.01.22) zur Kollision zwischen zwei Außenspiegeln auf der Daruper Straße. Gegen 12.40 Uhr befuhr eine 32-jährige Coesfelderin die Daruper Straße in Richtung Polizeiwache. Sie war mit ihrem grauen VW Touareg bereits in die Verengung in Höhe Daruper Straße/Schützenwall eingefahren, als ihr ein silber-grauer Lieferwagen entgegenkam. Innerhalb der Fahrbahnverengung kam es zur Kollision der Spiegel. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

