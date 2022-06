Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben Neunjährigem das Telefon/die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein neun Jahre alter Junge ist gestern Nachmittag, 9. Juni 2022, gegen 16.50 Uhr in Erle Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Ein etwa zehn Jahre alter Junge fragte den Geschädigten an der Straßenkreuzung Frankampstraße/An der Gräfte nach der Uhrzeit. Daraufhin zog der Junge sein blau-lilafarbenes Mobiltelefon aus der Tasche und wollte dem Fragenden die Uhrzeit sagen. Der nahm ihm das Telefon ab und flüchtete. Der Neunjährige rannte hinterher. Auf einem schmalen Parallelweg in einer Entfernung von etwa 75 Metern stand ein weiterer Jugendlicher, der dem Geschädigten ein Messer zeigte und ihn damit bedrohte. Der Neunjährige brach die Verfolgung daraufhin ab. Der jüngere Tatverdächtige ist etwa 1,50 bis 1,65 Meter groß, hatte scharze kurze Haare und trug eine dunkle Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der Ältere ist etwa 16 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug ebenfalls eine dunkle Hose, dazu einen hellblauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck. Beide trugen zudem eine OP-Maske und einen Schlauchschal mit kleinen weißen Flecken. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

