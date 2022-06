POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Einbrecher?

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bilder aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Sachbeschädigung in Schalke. Am Montag, 20. Dezember 2021, wurde abends gegen 20.50 Uhr ein Feuerlöscher aus seiner Verankerung an der Haltestelle Leipziger Straße gerissen. Anschließend entleerten die beiden Tatverdächtigen den Feuerlöscher auf einer Rolltreppe, die anschließend nicht mehr ...

mehr