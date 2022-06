Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Vandalismus

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bilder aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Sachbeschädigung in Schalke. Am Montag, 20. Dezember 2021, wurde abends gegen 20.50 Uhr ein Feuerlöscher aus seiner Verankerung an der Haltestelle Leipziger Straße gerissen. Anschließend entleerten die beiden Tatverdächtigen den Feuerlöscher auf einer Rolltreppe, die anschließend nicht mehr funktionsfähig war. Bei ihrer Tat wurden die beiden Männer von Videokameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/80942

