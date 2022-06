Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Freitag, 3. Juni 2022, in Bismarck einen 14-jährigen Gelsenkirchener bestohlen und diesen dann mit einem Messer bedroht. Der Teenager war um 20.18 Uhr mit zwei Freunden auf dem U-Bahnsteig der Haltestelle "Trinenkamp" als ihn der Unbekannte ansprach und das Smartphone des Gelsenkircheners forderte. Als dieser die Herausgabe verweigerte, nahm ihm der Unbekannte das Handy aus der Hand. Der Teenager forderte sein Handy zurück. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den Gelsenkirchener mit einem Messer. Er entfernte sich mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Flüchtige ist circa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze, lockige Haare, einen dunklen Kinnbart und "Kratzer" auf der rechten Wange. Er trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Jogginganzug der Marke "Nike". Sachdienliche zum flüchtigen Täter bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

