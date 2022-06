POL-GE: Polizei beendet Fahrt mit gestohlenem Pkw

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf sind am Donnerstag, 2. Juni 2022, zwei Autofahrer verletzt worden. Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr um 15.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hattinger Straße in Richtung Innenstadt, wo sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin frontal mit dem Auto eines 47-jährigen Esseners. Beide Autofahrer ...

mehr