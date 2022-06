Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autos kollidieren frontal - zwei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf sind am Donnerstag, 2. Juni 2022, zwei Autofahrer verletzt worden. Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr um 15.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hattinger Straße in Richtung Innenstadt, wo sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin frontal mit dem Auto eines 47-jährigen Esseners. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein Hund, der sich im Fahrzeug der 52-Jährigen befand, wurde ebenfalls verletzt und zu einem Tierarzt gebracht. Die Hattinger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Wetterstraße und der Krayer Straße gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.

