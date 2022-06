Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert - ein Verletzter

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern in Horst am Mittwochmittag, 1. Juni 2022, musste einer der beiden schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 12.50 Uhr waren ein 49-Jähriger sowie ein 43 Jahre alter Mann, die mit weiteren Bekannten zusammenstanden, auf dem Josef-Büscher-Platz in Streit geraten. Der 43-jährige Gelsenkirchener soll laut Zeugenaussagen zunächst mit einer Fahrradkette sein Gegenüber geschlagen haben, daraufhin zog der 49-Jährige ein Messer und stach zu. Anschließend entfernte sich der 49-Jährige. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten Einsatzkräfte den Mann in einer Wohnung in Beckhausen antreffen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

