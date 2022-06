Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer/in gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 23. Mai 2022, in Schalke ein gestohlenes Damenfahrrad der Marke "Pegasus" sichergestellt. Das Fahrrad wurde in der Zeit von 15.45 bis 16.10 Uhr im Bereich Grillostraße/ Herzogstraße entwendet. Die Polizei sucht nun nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0209 365 8224 an das Kriminalkommissariat 22.

