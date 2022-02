Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher gelangen über Balkon in Wohnung.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Montag (14. Februar 2022), zwischen 16:30 Uhr und 23 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Am Försterberg". Die Täter kletterten auf einen Balkon und zerstörten das Glas der Balkontür. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

