Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Sonntagnachmittag (13. Februar 2022) fuhr eine 28-jährige Frau aus Schieder mit ihrem Fahrrad auf der Pyrmonter Straße in Richtung Lügde. Auf Höhe der Hausnummer 16 beabsichtigte sie gegen 15:55 Uhr die Straßenseite zu wechseln. Sie fuhr mit dem Rad in Richtung der Straßenmitte und prallte dort mit dem VW eines 54-jährigen Mannes zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Die 28-Jährige kam zu Fall und musste schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

