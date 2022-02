Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch scheitert - Festnahme noch in Tatortnähe.

Lippe (ots)

Polizeibeamte in zivil konnten am frühen Sonntagmorgen eine 28-jährige Frau festnehmen, die unmittelbar zuvor versucht hatte in eine Firma einzubrechen. Gegen 0:30 Uhr hörten die Beamten einen dumpfen Knall auf dem Werksgelände eines holzverarbeitenden Betriebes in der Bellenbruchstraße. Kurz darauf sahen sie die 28-Jährige, wie sie den Tatort verließ. Die Einbrecherin hatte sich beim Einschlagen einer Glasscheibe verletzt und anschließend das Gelände wieder verlassen. Die Beamten stellten die Frau und nahmen sie mit zur Wache. Da sie Alkohol konsumiert hatte, wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen.

