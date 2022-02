Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag (11. - 12. Februar 2022) verschiedene Gegenstände mittels Sprühfarbe. In der Langen Straße (Innenstadt) beschmierten sie eine hochwertige Hauseingangstür und richteten damit Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. In der Birkenalle (Hiddesen) besprühten sie eine Mauer, einen Stromkasten, ein Schild, sowie die Straße mit gelben Lack. Damit richteten sie einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro an. Ein Tatzusammenhang ist zurzeit nicht ersichtlich. Hinweise auf die Verursachenden beider Taten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell