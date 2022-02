Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Kriminalitätsstatistik - Einladung für Medienvertretende.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertretende zur Pressekonferenz am Montag, 21. Februar 2022 in das Polizeidienstgebäude im Waldweg 20, Detmold-Spork-Eichholz, ein. Behördenleiter Dr. Axel Lehmann stellt gemeinsam mit Polizeidirektor Alexander Fenske und Kriminalrat Carsten Seck um 11 Uhr den Jahresbericht 2021 zur Kriminalitätsentwicklung in Lippe vor.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung für die Teilnahme bis Freitag, 18. Februar 2022 bei der Pressestelle zwingend notwendig. Die zur Verfügung stehenden Plätze sind aus Infektionsschutzgründen begrenzt. Wir reservieren diese nach Eingang der Anmeldungen. Wir weisen darauf hin, dass während des Pressegesprächs mindestens eine medizinische Maske zu tragen ist.

