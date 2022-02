Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Leopoldstal. Holzstapel in Flammen - Hinweise erbeten.

Lippe (ots)

Nur dem Bersten einer Glasscheibe ist es vermutlich zu verdanken, dass bei dem Brand eines Holzstapels am Sonntagmorgen (13. Februar 2022) keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Bewohner eines Hauses im Lindenweg wachten von dem Knall gegen 4:15 Uhr auf. Sie entdeckten das brennende Holz, das unmittelbar an der Hauswand gelagert wurde und zogen es zunächst auseinander. Anschließend löschten sie das Feuer mit einem Gartenschlauch. An der Hausfassade entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht beziffern werden kann. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, werden Personen denen etwas aufgefallen ist gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

