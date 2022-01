Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen (Sieg) - "Spaziergang" von Kritikern der Coronamaßnahmen

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Sa. 29.01.22 trafen sich erneut Kritiker der Coronamaßnahmen gegen 18:00 Uhr in Kirchen (Sieg) am Rathaus zu einem "Spaziergang". Nach einer Runde durch den Innenstadtbereich fand schließlich eine Abschlusskundgebung am Rathausplatz statt. Die Polizei Betzdorf, die den Einsatz begleitete, zählte anstelle der erwarteten bis zu 200 Teilnehmer lediglich ca. 130 Teilnehmer. Der Aufzug verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

