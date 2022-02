Polizei Düren

POL-DN: Verkehrszeichen gestohlen

Niederzier (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit trafen zwei BeamtInnen in der Nacht zu Samstag, gegen 01:20 Uhr, in der Ortslage Niederzier auf drei Heranwachsende aus dem Gemeindegebiet. Die drei 18 bis 20 Jahre alten Männer waren alkoholisiert und führten zwei Halteverbotsschilder mit sich. Nach Lage der Dinge geht die Polizei davon aus, dass sie diese im Vorfeld in Niederzier entwendet hatten. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt, die Schilder sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

