Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe gestellt und vorläufig festgenommen

Mechernich (ots)

Am Samstagnachmittag (07.08.2021) gegen 16.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie drei Frauen (41, 25 und 33 Jahre) Kleidungsstücke aus einem Laden in der Kölner Straße in Mechernich-Kommern entwenden wollten. Als der Alarm losging, flüchteten die Frauen und fuhren in einem Pkw vom Tatort davon. Die Beschuldigten darunter auch ein 27-jähriger Fahrer konnten mit diversen Kleidungsstücken später von Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Warenwert lag im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

