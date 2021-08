Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bautrockner gestohlen

Euskirchen (ots)

Zwischen Freitag (05.08.2021) und Samstag kam es in der Kölner Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus einen Bautrockner. Das Gebäude stand offen. Es handelt sich um einen Bautrockner der Marke Klarbach, Modell LE66004we, in Weiß.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell