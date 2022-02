Polizei Düren

POL-DN: Kinder beschädigten Vielzahl von geparkten Autos

Düren (ots)

Am Samstagabend hinterließen zwei strafunmündige Kinder im Stadtteil Mariaweiler eine teure Spur ihrer Langeweile. Sie zerkratzen mehr als 30 geparkte Autos.

Kurz vor 19:00 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin das sinnfreie Treiben der beiden neun Jahre alten Jungen im Mariaweiler "Blumenviertel" beobachtet und die Polizei hinzugerufen. Die Beamten trafen dann die beiden Verursacher an. Diese hatten mit Steinen an mindestens 33 auf der Krokusstraße, Dahlienstraße und Tulpenstraße geparkten Fahrzeugen (Stand: Zeitpunkt der Presseveröffentlichung) einen noch nicht zu beziffernden, jedoch in die Tausende gehenden Sachschaden mittels Zerkratzen von Lack und Scheiben verursacht. Die Kinder wurden durch die Polizei in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

