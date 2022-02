Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach schwerem Raub - Die Polizei sucht nach Geschädigten!

Düren (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, nahm die Polizei einen 26 Jahre alten Mann in Düren fest.

Der 26-Jährige aus Düren soll über ein Online-Portal Kontakt zu seinen Opfern aufgenommen haben. Hier gab er sich möglicherweise als Frau aus, um sich auf diese Weise mit männlichen Personen zu sexuellen Handlungen zu verabreden. Mindestens in einem Fall diente diese Verabredung jedoch als Vorwand, um das Opfer in eine hilflose Lage zu versetzen; der Geschädigte erwartete den 26 Jahre alten Mann zum verabredeten Zeitpunkt nackt in seiner Wohnung. Dort bedrohte der 26-Jährige sein Opfer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld sowie die EC-Karte mit der dazugehörigen PIN. Außerdem filmte der Mann aus Düren sein entkleidetes Opfer und drohte damit, die Aufnahmen zu veröffentlichen, sollte dieser sich an die Polizei wenden. Weitere zweimal suchte der Räuber sein Opfer in den Tagen nach der Tat auf um mit weiteren Drohungen die Angst des Opfers zu schüren und erneut Bargeld zu erlangen. Der 26 Jahre alte Mann, der im Gesichtsbereich auffällig tätowiert ist, sitzt nun in Untersuchungshaft. Aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es weitere Geschädigte gibt. Die Polizei bittet nun darum, dass sich Geschädigte, aber auch mögliche Zeugen, unter der 02421 949-8325 bei der zuständigen Sachbearbeiterin melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

