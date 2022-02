Polizei Düren

POL-DN: Kontrolltag "ROADPOL Truck n Bus"

Düren (ots)

Am Donnerstag führte der Verkehrsdienst der Polizei Düren im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf gewerblichen Verkehr durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden insgesamt 65 Lkw, zwei Busse und acht Pkw angehalten und kontrolliert. Der Großteil der insgesamt 30 festgestellten Verstöße bezog sich auf die Ladungssicherung. An einem Sprinter wurde mittig in der Windschutzscheibe ein ca. 70cm langer Querriss im Sichtbereich festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Ladung des Fahrzeugs wurde vor Ort in einen anderen Lkw umgeladen. Insgesamt wurden drei Lkw die Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Ladungssicherung untersagt.

