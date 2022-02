Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil in Niederzier entwendet

Niederzier (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein Wohnmobil entwendet, das in einer Straße in Niederzier geparkt war.

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr hatte der Besitzer eines Wohnmobils dieses auf einem Parkstreifen in der Straße "Moospfad" abgestellt und verschlossen. Um 22:00 Uhr bemerkte er, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand und dass bereits ein anderer Pkw den Parkplatz eingenommen hatte. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein graues Wohnmobil der Marke Citroen, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-AJ567 angebracht war. Am Heck befand sich ein Fahrradträger, auf der Motorhaube war ein auffälliger Schriftzug angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell