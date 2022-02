Polizei Düren

POL-DN: Oldtimer gestohlen - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen historischen Porsche 911 von einer Einfahrt in Langerwehe Luchem.

Der 74-jährige Besitzer des weißen Oldtimers aus dem Baujahr 1978 mit dem Kennzeichen DN-0754, stellte sein Fahrzeug am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Garageneinfahrt in der Brückenstraße ab. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, stellte der 74-Jährige fest, dass sein hochwertiger Pkw nicht mehr auf der Einfahrt stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949- 6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell